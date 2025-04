Primo Maggio, Iossa: "Basta morti sul lavoro. Servono più controlli" Felice Iossa (PSI) lancia un appello per fermare le morti sul lavoro in Italia

Il dirigente socialista lancia un appello per la sicurezza nei luoghi di lavoro: più controlli, una procura speciale e leggi più severe.

Morti sul lavoro in Italia: una tragedia quotidiana

In occasione della Festa dei Lavoratori, il dirigente del PSI Felice Iossa ha lanciato un duro monito sul tema della sicurezza:

“Gli infortuni sul lavoro sono troppo frequenti e derivano da modelli occupazionali sbagliati, precari e deregolamentati. È ora di dire basta.”

Il problema delle morti sul lavoro in Italia è diventato una vera emergenza sociale, con numeri che continuano a crescere, soprattutto nel Mezzogiorno. Napoli e la Campania restano tra le aree più colpite, con cantieri insicuri, mancanza di controlli e un alto tasso di lavoro nero.

Iossa: “La politica non può più restare a guardare”

Secondo Iossa, è necessario un cambio di passo a livello istituzionale. Tra le proposte: più ispettori e controlli nei luoghi di lavoro; sanzioni più severe per chi viola le norme di sicurezza; una procura speciale per le vittime del lavoro, sul modello di quella antimafia; ancora regolamentazione del sistema degli appalti e subappalti, oggi fuori controllo; infine investimenti nella formazione e nella cultura della prevenzione.

“Chi muore di lavoro è vittima di un omicidio colposo – ha affermato Iossa – non possiamo più tollerare che la logica del profitto venga prima della vita umana.”

Un caso simbolo: il macchinista del Monte Faito

La recente morte del macchinista della funivia del Monte Faito, avvenuta mentre svolgeva il suo dovere, è per Iossa un simbolo del fallimento del sistema di sicurezza:

“È inaccettabile. Ogni tragedia è una ferita collettiva. Non possiamo più permettere che chi esce di casa per lavorare rischi di non tornare.”

La sicurezza come valore sociale e battaglia unitaria

Felice Iossa ha concluso il suo intervento con un appello all’unità politica e sindacale: “La sicurezza è un valore sociale da difendere. I socialisti non arretreranno: vogliamo zero morti sul lavoro.”