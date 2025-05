San Gennaro, miracolo di maggio: ecco il dispositivo traffico Nuovi dispositivi di traffico per traslazione reliquie San Gennaro

Nella giornata di domani, sabato 3 maggio, in occasione dell'evento religioso della Traslazione delle reliquie di San Gennaro, a partire dalle ore 16, e' istituito un dispositivo temporaneo di circolazione che prevede il divieto di transito veicolare nei tratti di strada di volta in volta percorsi dalla processione. Le strade interessate sono: via Duomo (altezza Cattedrale), via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce (Chiesa di Santa Chiara-cortile). Dalle ore 13 dello stesso giorno, fino a cessate esigenze, in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi) sono sospesi gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), la sosta per i motocicli, la sosta per il carico/scarico merci e la sosta riservati ai taxi ed e' istituito il divieto il divieto di sosta con rimozione forzata. Inoltre dalle ore 13 fino a cessate esigenze e' previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi).