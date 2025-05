Spiaggia delle Monache e litorale domizio, prefetto: "Afflusso sarà monitorato" Così Di Bari dopo il caos del 1° maggio

L'afflusso alle spiagge cittadine di Napoli "sarà costantemente monitorato". E' quanto ha assicurato il prefetto Michele di Bari, al termine di un vertice convocato per analizzare quanto accaduto ieri lungo il litorale domizio-flegreo. "La situazione ovviamente può mutare da una settimana all'altra - ha proseguito - e l'afflusso maggiore, per svariati motivi, può esserci su una spiaggia anziché su un'altra". Le immagini della presenza record alla spiaggia delle Monache a Napoli hanno fatto il giro del web. "Devo dire che in zona ci sono stati servizi straordinari da parte della polizia locale - ha proseguito il prefetto - e questo ha evitato notevoli problemi di viabilità".