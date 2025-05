Assalto ai lidi, scatta monitoraggio disposto da Prefettura di Napoli Nel mirino Posillipo ma anche la zona flegrea

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, come deciso nella riunione del Comitato Operativo per la Viabilità tenutasi nella giornata di ieri, ha disposto il monitoraggio della situazione relativa alla circolazione stradale nei comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli e Bacoli. sono quindi attenzionati dalle forze di polizia gli snodi viari immediatamente precedenti alla zona di Varcaturo ed alle altre aree di accesso ai lidi balneari. Allo stato la circolazione è regolare e non sono state segnalate criticità. In vista delle ore pomeridiane e serali, il Prefetto di Napoli rivolge un accorato appello a tutti gli automobilisti invitandoli alla piena osservanza del codice della strada per assicurare l'ordinato scorrimento del traffico che si dovesse creare ed anche a tutela della pubblica incolumità.