Nola: secondo appuntamento con le piazze della democrazia Iniziativa dalla scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi nolana

Secondo appuntamento con le "Piazze della democrazia" promosse dalla scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi di Nola: sabato 10 maggio 2025, dalle 10:00 alle 12:30, presso il Giardino degli Eroi (Piazza Umberto I), si dialogherà su “Giuseppe Toniolo: economista del futuro”.

Ad aprire il confronto sarà il saluto del sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, del vicario episcopale per la Carità e la Giustizia della diocesi di Nola, don Aniello Tortora, della delegata per l‘Università Cattolica del Sacro Cuore della Diocesi di Nola, Mariangela Parisi. Interverranno quindi Sebastiano Nerozzi, ordinario di Storia del Pensiero Economico presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, presidente del Comitato organizzatore di Economy of Francesco e del Comitato per la Canonizzazione del Beato Toniolo.

"Prendendo spunto dall’ultima settimana sociale abbiamo voluto proporre al territorio diocesano l’esperienza delle Piazze della democrazia convinti che sia importante restituire centralità alle agorà reali nella costruzione del futuro del nostro Paese - spiega Giuseppina Orefice, responsabile della Scuola sociopolitica e imprenditoriale -. Per questo abbiamo scelto di dedicare le due Piazze in programma a due giganti del cattolicesimo sociale: Giorgio La Pira, protagonista della prima Piazza, tenutasi a Pomigliano d’Arco lo scorso 5 aprile, e Giuseppe Toniolo il cui pensiero risulta ancora attualissimo per promuovere un agire economico di singoli e comunità centrato sulla persona e orientato alla giustizia sociale».

L’iniziativa conclude la XII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale diocesana dedicata quest’anno al tema “La Costituzione anima della democrazia.

Per una partecipazione senza frontiere” e inaugurata lo scorso gennaio. I 40 partecipanti all’edizione 2025 hanno potuto approfondire tematiche attualissime quali autonomia differenziata e parità sociale, sanità pubblica e disabilità, imprenditoria sociale e terzo settore, intelligenza artificiale, lavoro e economia, tutte affrontate alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.