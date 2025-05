"Quartiere Pulito", ecco il calendario degli interventi di pulizia a Napoli L'iniziativa del Comune prevede spiazzamento, diserbo e lavaggio di strade e piazze

Continua "Quartiere Pulito", l’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi per la pulizia, il diserbo, lo spazzamento e il lavaggio di strade e piazze delle dieci Municipalità cittadine, che prevede anche la rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti.

L’intervento è coordinato dall’assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e Legalità, Antonio De Iesu, ed è realizzato in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità. Di seguito il calendario completo.

Lunedì 12 maggio:

- Municipalità 1: Via Santa Lucia;

- Municipalità 6: Via Lago Lucrino.

Martedì 13 maggio:

- Municipalità 2: Piazza del Carmine; Via del Carmine; Piazza G. Pepe;

- Municipalità 7: Via Regina Margherita.

Mercoledì 14 maggio:

- Municipalità 3: Via Miracoli; Salita Sant’Elia; Largo Miracoli;

- Municipalità 8: Via Guantai a Nazareth; Piazzetta dei Guantai a Nazareth.

Giovedì 15 maggio:

- Municipalità 4: Corso Malta; Via G. Porzio.

- Municipalità 9: Via Montagna Spaccata (da via Pallucci a via D. Padula - lato sx).

Venerdì 16 maggio:

- Municipalità 5: Via L. Caldieri; Via G. Rossini;

- Municipalità 10: Via A. Beccadelli (da Viale della Liberazione); Via Nuova Agnano.