Papa: Leone XIV arriva sul presepe, statuina a San Gregorio Armeno Lo celebra in tempi record Genny Di Virgilio

Papa Leone XVI arriva sul presepe di San Gregorio Armeno. Nella famosa strada di Napoli è l'artigiano Genny Di Virgilio a dagli il benvenuto con la statuina che raffigura Robert Francis Prevost nelle vesti - la mozzetta rossa, la stola in oro - con cui si è mostrato ieri al mondo dopo la sua elezione. "Ho lavorato stanotte per realizzarla il più velocemente possibile", spiega Di Virgilio che ha esposto il suo lavoro in bella mostra a San Gregorio Armeno con tanto di cartello 'Benvenuto Papa'.