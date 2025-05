Riapre l’area giochi della Villa Comunale: torna il sorriso sul volto dei bimbi Giostre nuove e più sicure

Dopo oltre un decennio di incuria, le vecchie giostrine pericolanti hanno lasciato spazio a strutture moderne, sicure e colorate. Altalene nuove, scivoli con tappetini antitrauma, un tunnel panoramico affacciato sul mare e tubi giocosi: l’intervento ha trasformato gli 80 metri quadri all’ingresso del parco in un luogo dove i bambini possono finalmente divertirsi in tranquillità.

Un progetto di riqualificazione da 4 milioni di euro

L’intervento sull’area giochi rientra in un più ampio progetto di rigenerazione urbana da 4 milioni di euro, finanziato con fondi del PNRR e della Città Metropolitana. Obiettivo: restituire dignità e fruibilità a uno dei pochi “polmoni verdi” della città, per anni dimenticato e lasciato al degrado.

“Liberi di Crescere”: arriva il camioncino delle fiabe

La vera novità del parco è però anche educativa. Grazie all’iniziativa del Comune, “Liberi di Crescere”, un camioncino itinerante pieno di libri e fiabe farà tappa in tutte le municipalità, promuovendo la lettura tra i più piccoli. Un'idea creativa per portare cultura e immaginazione nei luoghi verdi della città, avvicinando i bambini al mondo delle storie.

Una sfida contro il vandalismo

I genitori, soddisfatti ma cauti, sperano ora che le nuove strutture non diventino vittime di atti vandalici. La manutenzione e il rispetto degli spazi pubblici saranno fondamentali per far durare nel tempo questo spazio rinnovato per l’infanzia.