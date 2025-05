Napoli, rimossa l'edicola pericolante di via Foria: "E' solo il primo passo" Il Comune ha stanziato 45mila euro per garantire la sicurezza in città

Diventa operativo il piano di demolizione delle edicole che rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica, per il quale il Comune di Napoli ha stanziato 45mila euro. Stamattina alle 6 si è proceduto con la rimozione dell’edicola in via Foria, segnalata dalla Prefettura e messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Giovedì e venerdì si procederà con la rimozione delle edicole pericolanti in via Piave e in via Michelangelo Schipa e, la settimana successiva, alla rimozione dell’edicola in via Pigna. Il Comune di Napoli ha avviato un’istruttoria sulle edicole segnalate e gli uffici tecnici sono a lavoro con sopralluoghi che determinano la priorità, in base allo stato di emergenza, di rimozione.

"Il tema delle edicole è un tema che l’amministrazione comunale sta affrontando sin dall’inizio del suo insediamento e si sviluppa su due assi: la rimozione delle edicole pericolanti, segnalate dalla cittadinanza, e la diversificazione delle attività per la sopravvivenza delle edicole - dichiara l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato -. Sul primo tema, l’amministrazione comunale si è fatta promotrice di un iter per capire come agire a fronte di un vuoto procedimentale. Non esisteva un procedimento in essere per rimuovere le edicole abbandonate e lo abbiamo dovuto strutturare noi: dopo i sopralluoghi tecnici, il Suap emette ordinanza di rimozione, il Patrimonio provvede alla rimozione e l’abusivismo fa il recupero in danno nel caso in cui il soggetto a cui è intestata l’attività sia ancora in vita. Il procedimento non esisteva perché, in realtà, l’onere di rimozione è in capo al concessionario. Si è provveduto, quindi, a delineare un iter da seguire, per tutelare l'interesse pubblico".