Giro d'Italia, per la tappa di Napoli la metro linea 1 resterà aperta Anm cambia idea: nessuna chiusura anticipata

Giovedì 15 maggio la Linea 1 della Metropolitana non effettuerà l’orario ridotto, previsto per interventi di manutenzione, in quanto coincidente con la tappa del Giro d’Italia. Alla fine l'Anm ha deciso di andare incontro alle esigenze di mobilità di una città che si prennuncia blindata per l'evento sportivo.

"Una decisione significativa, che consentirà a tantissimi cittadini e appassionati di ciclismo di partecipare senza disagi a questo grande evento sportivo. Un sentito ringraziamento all’assessore Edoardo Cosenza e all’ing. Favo di ANM per la disponibilità e la sensibilità ancora una volta dimostrate nei confronti della città e dei suoi abitanti" scrive il consigliere Nino Simeone in una nota stampa.

Napoli blindata per la corsa rosa

Napoli blindata per due giorni il 14 e 15 maggio per l'arrivo a Napoli del Giro d'Italia 2025. Molte strade del centro storico saranno chiuse alla circolazione dei veicoli sia privati che pubblici. Già pronta la segnaletica stradale che è stata affissa in questi giorni.

Mercoledì 14 maggio alle ore 18,00 scatterà il divieto di sosta. Il giorno dopo, giovedì 15 maggio, il divieto di transito. I ciclisti, partiti da Potenza, entreranno a Napoli attorno alle ore 15,00, dalla zona orientale, passando per via Marina e via Gianturco, poi via Acton e il Lungomare di via Caracciolo. Il Villaggio GiroLand sarà in piazza del Plebiscito, visitabile dalle 13 alle 19. Ci saranno animazioni e spettacoli gratuiti.

Open Village in Piazza Plebiscito

In piazza del Plebiscito sarà allestito GiroLand, l'Open Village del Giro, aperto dalle 13.00 alle 19.00, con la musica di RTL e diversi momenti di animazione, intrattenimento e giochi. Uno spazio dedicato ad adulti e bambini, in cui immergersi e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa, tra Garibaldi, maglie, bici storiche e il Trofeo Senza Fine. Nel villaggio saranno presenti uno stand del Comune e della Città Metropolitana e uno della Marina Militare, oltre a diversi stand degli sponsor del Giro con gadget e laboratori che prevederanno anche il coinvolgimento del pubblico.

Dalle 15.00, quando ci sarà l’esibizione artistica dei giovani talenti del progetto Creative – Festival Metropolitano delle Culture Giovanili, diretti da Lello Savonardo, docente della Federico II, che ha presentato oggi l’iniziativa. Sul palco di Piazza del Plebiscito, circa 20 giovani artisti si esibiranno dal vivo in performance soliste e collettive, proponendo brani originali e interpretazioni d’autore. Un’occasione unica per far conoscere Creative Lab, progetto voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi.