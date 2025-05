Pomigliano d’Arco: il Giro d’Italia diventa un inno contro il bullismo Gli studenti in prima linea con slogan sul tema “Sport e bullismo”

In occasione del passaggio del Giro d’Italia a Pomigliano d’Arco, giovedì 15 maggio 2025, gli studenti delle scuole locali saranno i veri protagonisti di un contest educativo all’insegna dello sport come strumento contro il bullismo.

“Il Giro d’Italia tra i banchi di scuola”: educare con lo sport

L’iniziativa, promossa dal Comune di Pomigliano d’Arco, si chiama “Il Giro d’Italia tra i banchi di scuola” ed è rivolta a tutti gli alunni degli istituti di primo e secondo grado del territorio. Ogni classe parteciperà realizzando uno striscione con uno slogan originale sul tema "sport e bullismo", che sarà esposto durante il passaggio dei ciclisti.

Biciclette in palio e una città vestita di rosa

Durante l’evento: le tre classi vincitrici riceveranno in premio una bicicletta; ogni studente riceverà un cappellino commemorativo, un palloncino rosa biodegradabile e un pasto con bibita; le scuole saranno disposte in postazioni prestabilite lungo il tragitto, per colorare e animare la città.

Un modo per vivere il Giro d’Italia da protagonisti, unendo sport, festa e formazione civica.

Lo sport come risposta al bullismo

Secondo quanto dichiarato dall’Assessore alle Politiche Sociali e allo Sport, Domenico Leone, il progetto nasce con un obiettivo chiaro:

“Lo sport è uno strumento potentissimo contro l’emarginazione e la violenza. Vogliamo che i ragazzi sentano di far parte di una comunità che dice con forza ‘no al bullismo’”.