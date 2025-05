Napoli si colora di rosa: il conto alla rovescia per il Giro d’Italia Il Giro d’Italia giovedì attraverserà la città per lanciare un messaggio di sport e inclusione

Napoli si prepara a vivere un momento di grande sport e partecipazione civica: giovedì il Giro d’Italia farà tappa nella città partenopea, attraversando luoghi simbolici e carichi di significato sociale. Una corsa lunga 200 chilometri che celebra la bellezza del paesaggio, la ricchezza culturale e il desiderio del Sud di raccontarsi al mondo.

Giro d’Italia a Napoli: un percorso tra sfide e rinascita

Il passaggio del Giro d’Italia a Napoli non è solo un evento sportivo, ma un segnale forte di attenzione ai territori del Mezzogiorno. La carovana attraverserà Pomigliano d’Arco e Caivano, due aree spesso al centro di cronache sociali e che oggi vogliono rilanciarsi anche attraverso lo sport. Il traguardo è previsto sul suggestivo lungomare Caracciolo, con lo sfondo iconico di Castel dell’Ovo, pronto ad accogliere una spettacolare volata finale.

Sport Kids Festival: il lungomare diventa un villaggio dello sport

Nel weekend, sempre sul lungomare, spazio anche ai più piccoli con la prima edizione dello Sport Kids Festival, un evento gratuito dedicato a bambini e ragazzi. Organizzato da Asd Sebs Fiera dello Sport, l’evento mira a promuovere l’attività fisica, l’inclusione e i valori educativi dello sport.

“Il lungomare sarà animato da tante attività sportive aperte a tutte le famiglie” – ha spiegato l’assessora allo sport Emanuela Ferrante – “con giochi, laboratori e momenti di condivisione pensati per avvicinare i giovani allo sport in modo sano e coinvolgente”.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: investimenti per il futuro

Lo Sport Kids Festival è solo uno dei tanti appuntamenti in vista del 2026, anno in cui Napoli sarà Capitale Europea dello Sport. L’amministrazione ha già stanziato 100mila euro per ogni Municipalità, destinati alla riqualificazione di impianti sportivi, come campetti e palestre di quartiere.

“Questo è un piccolo passo verso un grande obiettivo” – ha dichiarato l’assessora Ferrante – “vogliamo che tutti i bambini e ragazzi abbiano la possibilità di fare sport vicino casa, in strutture adeguate e sicure”.

Napoli: sempre più attrattiva tra cultura, sport e partecipazione

Con eventi come il Giro d’Italia e lo Sport Kids Festival, Napoli si conferma una città sempre più attrattiva, viva e impegnata a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, soprattutto dei più giovani. “Napoli è sempre più appetibile, oltre che culturale” – ha concluso Ferrante – sottolineando come lo sport sia uno strumento potente di inclusione e rigenerazione urbana.