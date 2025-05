Moda in Musica: al Maschio Angioino l’evento che unisce stile, arte e formazione Le scuole incontreranno le aziende

Dal 19 al 22 maggio 2025, il Maschio Angioino di Napoli ospita “Moda in Musica”, un evento unico che intreccia moda, arte e musica, dedicato alla memoria del Maestro Mario Mendoza e al talento di tre eccellenze del settore: Bencivenga, Michelle Morelli e Ledeff. La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle ore 09:00 alle 17:30, all’interno di una delle location più suggestive della città.

Un ponte tra moda e musica nel cuore di Napoli

Moda in Musica non è solo un evento espositivo, ma una vera e propria iniziativa culturale e formativa che punta a costruire un ponte tra il mondo della moda e quello artistico-musicale, mettendo al centro il talento e le aspirazioni delle nuove generazioni.

Protagonisti i giovani e il loro futuro

Fulcro dell’iniziativa sono i giovani studenti, coinvolti attivamente per orientarli verso scelte professionali consapevoli. L’obiettivo, come sottolineato dall’Assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani, è quello di fornire loro strumenti e competenze utili a un inserimento solido e qualificato nel mondo del lavoro, in particolare nei settori creativi.

L’Accademia di Belle Arti e la Fondazione QFocus

A testimoniare l’importanza formativa dell’evento, anche la presenza dell’Accademia delle Belle Arti, con il corso di fashion design ospitato all’interno della Fondazione QFocus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Una sede simbolica, che rappresenta un modello di riscatto sociale e valorizzazione del territorio attraverso la cultura e la formazione.

Un omaggio al Maestro Mario Mendoza

La mostra rende omaggio anche al Maestro Mario Mendoza, figura iconica che ha saputo fondere l’eleganza del design con l’espressività artistica della musica. La sua eredità culturale è il filo conduttore di un evento che celebra il dialogo tra creatività, innovazione e memoria.

Moda e cultura per il rilancio del territorio

Iniziative come Moda in Musica rappresentano un’occasione preziosa per rafforzare l’identità culturale di Napoli e promuovere il talento locale, stimolando la nascita di nuove professionalità e rafforzando la sinergia tra istituzioni, aziende e accademie.