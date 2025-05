Campi Flegrei, 19 famiglie sgomberate. Stato d'emergenza: sindaci perplessi Il bilancio dell'incontro che si è tenuto a Monterusciello

Proseguono le verifiche nei Campi Flegrei dopo lo sciame sismico che da giorni interessa l’area flegrea. Secondo quanto comunicato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, le dichiarazioni di inagibilità finora accertate sono circa 40, mentre i nuclei familiari sgomberati sono 19, tutti nel territorio di Pozzuoli, per un totale di 83 persone. Alcuni si trovano attualmente in strutture alberghiere, altri hanno optato per una sistemazione autonoma.

Durante il punto stampa che ha fatto seguito alla riunione al Centro Operativo Comunale di Pozzuoli, a Monterusciello, Di Bari ha ribadito l’impegno delle istituzioni nell’assicurare condizioni dignitose a chi ha dovuto lasciare la propria casa. "Sulla scorta anche delle esperienze pregresse, stiamo migliorando sempre più gli standard nelle aree di attesa e di accoglienza", ha dichiarato il prefetto. "Dobbiamo essere vicini alle esigenze e ai bisogni di persone che vivono già un momento particolare".

Massima l’attenzione anche dal punto di vista sanitario e della sicurezza. Il direttore regionale dei vigili del fuoco – ha spiegato Di Bari – è al lavoro con i suoi collaboratori per garantire verifiche e assistenza tecnica, mentre le forze dell’ordine hanno potenziato i controlli per prevenire fenomeni di sciacallaggio.

Sul fronte politico, invece, si registrano perplessità da parte dei sindaci dell’area – da Pozzuoli a Bacoli, passando per Monte di Procida fino alll’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. – in merito all’annuncio del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci su una possibile dichiarazione di stato d’emergenza. "Cosa vuol dire? Se significa sbloccare risorse e cantieri va bene, ma ad ora è solo un annuncio senza contenuti", è il commento emerso dopo l'incontro