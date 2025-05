Giro d’Italia, il grande giorno: tutto pronto per la Potenza-Napoli Manfredi: "Un viaggio nella bellezza, nell’incanto e nell’inclusione sociale"

"È il grande giorno. Per il quarto anno consecutivo, 750 milioni di telespettatori di audience potenziale dei 200 Paesi collegati dai 5 continenti avranno la possibilità di ammirare alcuni dei luoghi più belli al mondo e di fare un viaggio nell’incanto e nella storia.

Quella tra Napoli e il Giro d’Italia è una lunga storia d’amore, fatta di grande passione del pubblico, di calore e di panorami mozzafiato, ma anche di grande organizzazione. Anche per questo il connubio con la Corsa va avanti in maniera così solida. Quattro tappe consecutive sono un record nel ciclismo recente”. È raggiante il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha fortemente voluto che il Giro d’Italia facesse tappa a Napoli anche per la 108ª edizione.

Il via alla sesta frazione, la Potenza-Napoli

“Quest’anno - ha proseguito il sindaco Manfredi - abbiamo voluto che la tappa non solo mostrasse le bellezze straordinarie del capoluogo e dell’area metropolitana, sempre più interconnesse, ma che toccasse anche luoghi simbolo, come lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, in segno di vicinanza al mondo del lavoro e al settore dell’automotive, e il Parco Verde di Caivano, come impegno per l’inclusione e il riscatto”.

La tappa: tra bellezza, incanto e inclusione sociale

Con i suoi 226 km, la sesta sarà la tappa più lunga di tutto il Giro e l’unica in Campania. I corridori entreranno in Campania all’altezza di Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino, da cui raggiungeranno proprio la città dei lupi per poi dirigersi verso la città metropolitana di Napoli, che incroceranno da est, all’altezza di Tufino. Da lì, rotta verso il capoluogo attraverso Nola, la città della Festa dei Gigli patrimonio Unesco e di Giordano Bruno, e i comuni del Nolano, costeggiando lo stabilimento “Leonardo da Vinci” di Pomigliano per poi affrontare l’area nord, con Afragola, Frattamaggiore, Cardito, la città del Parco Taglia, Caivano, dove i corridori sfileranno davanti alla scuola modello della Città Metropolitana “Francesco Morano”, diretta dalla preside – coraggio Eugenia Carfora, Frattaminore e Casoria.

Alcuni km e i campioni faranno il loro ingresso a Napoli da San Pietro a Patierno, con la sua Chiesa di San Pietro Apostolo, uno dei 22 santuari eucaristici del mondo (noti per eventi miracolosi di particolare importanza, in questo caso delle ostie trafugate e poi ritrovate un mese dopo sotto un mucchio di letame completamente intatte), per raggiungere il Lungomare dove, dopo aver salutato la Basilica del Carmine, troveranno ad accoglierli l’Amerigo Vespucci, ormeggiata davanti alla fortezza del Maschio Angioino, prima di giocarsi la vittoria sul Lungomare Caracciolo, definito uno dei più belli al mondo, con una probabile volata finale nel meraviglioso abbraccio del Golfo di Napoli, sullo sfondo di Castel dell’Ovo.

“Come per gli anni scorsi - ha evidenziato Il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo - con il Giro d’Italia Napoli apre lo scrigno dei suoi tesori al mondo. Sarà una tappa bellissima, che porrà attenzione anche ai territori più difficili”.

“Un grande evento per tutti, cittadini, turisti, ma soprattutto un grande impegno anche in vista di Napoli capitale europea dello sport 2026”, ha sottolineato il Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana, Sergio Colella.

L’Open Village al Plebiscito con la musica di Rtl, animazione e intrattenimento. L’esibizione dei ragazzi di Creative

La tappa sarà una festa. A Napoli, in piazza del Plebiscito, sarà allestito GiroLand, l'Open Village del Giro, aperto dalle 13.00 alle 19.00, con la musica di Rtl e diversi momenti di animazione, intrattenimento e giochi. Uno spazio dedicato ad adulti e bambini, che potranno incontrare Wolfie, la mascotte del Giro, in cui immergersi e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa, tra Garibaldi, maglie, bici storiche e il Trofeo Senza Fine.

Nel villaggio saranno presenti uno stand del Comune e della Città Metropolitana e uno della Marina Militare, oltre a diversi stand degli sponsor del Giro con gadget e laboratori che prevederanno anche il coinvolgimento del pubblico.

Ma la sorpresa probabilmente più gradita i visitatori la troveranno dalle 15.00, quando ci sarà l’esibizione artistica dei giovani talenti - diretti da Lello Savonardo, docente della Federico II - del progetto Creative - Festival Metropolitano delle Culture Giovanili, voluto dal Sindaco Manfredi e promosso dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Fondazione Teatro San Carlo, in collaborazione con l'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Officine San Carlo, per valorizzare la creatività giovanile e creare connessioni tra i giovani artisti e l’industria culturale.

Sul palco di Piazza del Plebiscito, circa 20 giovani artisti - divisi in quattro collettivi - si esibiranno dal vivo in performance soliste e collettive, proponendo brani originali e interpretazioni d’autore. Questi talenti sono emersi dal laboratorio musicale Urban Music curato da Lucariello dedicato alla scrittura, alla composizione e alla costruzione di un’identità artistica autentica.

Come vivere la tappa sul territorio

A Brusciano i corridori renderanno omaggio alla Festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio di Padova, di cui ricorre il 150° anniversario: nel piazzale antistante il palazzo comunale è stato costruito, per l’occasione, un vero e proprio giglio, alto 25 metri e ‘vestito’ con i colori del Giro.

Ma i campioni renderanno omaggio anche a uno che campione lo è stato, nelle categorie juniores, e che avrebbe potuto esserlo anche da professionista, se non si fosse “fatto prendere dalle cose belle della vita”, come lui stesso affermò. Campione del mondo su strada nella categoria Juniores ai mondiali di San Sebastián nel 1997, fu il momento più alto della carriera di Crescenzo D’Amore, figlio di Brusciano, che da quel momento in poi iniziò un progressivo declino. La vita di quella che è stata una promessa del ciclismo si è spenta nella notte del 1 dicembre scorso, a Pomigliano d’Arco, per un incidente d’auto, a 45 anni. A lui sarà dedicato il traguardo volante, previsto all’altezza della piazza, mentre su un megaschermo scorreranno le immagini delle sue imprese. In prima fila, a ricordarlo ci sarà anche la rappresentanza campana della Federazione Ciclistica Italiana, che quest'anno ha dedicato a D'Amore anche una Challenge giovanile.

Tanti eventi a Frattaminore, realizzati con il sostegno del Comune.

Doppio appuntamento in via Sacco e Vanzetti con i due istituti comprensivi. Il Novio Atellano si tingerà di rosa, con bambini, genitori e personale scolastico che coloreranno le barriere esterne e produrranno un murale in onore del Giro, il Colombo, invece, saluterà i corridori elevando sul proprio tetto una scultura urbana a cura dell’artista Anonimo Atellano, mentre la comunità scolastica “stenderà un bucato” di magliette.

In via Strauss i campioni sfileranno sotto un cielo rosa, realizzato con nastri colorati.

Il comune, inoltre, ha promosso un evento speciale con annullo filatelico: Poste Italiane allestirà un servizio temporaneo in Piazza San Maurizio, dove dalle 11.30 alle 17.30 sarà possibile ottenere un timbro speciale su una cartolina – raffigurante la mappa antica della città, attraversata da un tratto in rosa che indica il percorso ufficiale del Giro - realizzata appositamente per l’evento. Un piccolo grande ricordo per collezionisti e appassionati di ciclismo.

A Cardito nell’aula consiliare “Francesco Narciso”, nello storico Palazzo Mastrilli, il Sindaco Giuseppe Cirillo ha consegnato le chiavi della città ad Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, considerato tra i più forti d’Italia nel ruolo.

In occasione del passaggio della Carovana rosa, grande festa al Parco Taglia, dalle ore 15, con spettacoli, animazione e distribuzione di gadget per grandi e piccini.

A Caivano prevista una sosta della Carovana pubblicitaria nello spazio antistante la parrocchia San Paolo Apostolo, retta da don Maurizio Patriciello. Flash mob, invece, dei ragazzi del Morano al passaggio dei corridori.

A Casoria, dopo la presentazione del libro di Gian Paolo Porreca “Il Giro racconta” alla biblioteca comunale, tante iniziative delle scuole, coinvolte con striscioni di saluto alla corsa e attività educative legate al ciclismo e ai valori dello sport. I cittadini saranno protagonisti con l’esposizione di bandiere rosa e la partecipazione a video promozionali che il Comune ha realizzato per celebrare l’arrivo della Corsa Rosa.

A Pomigliano, invece, dalle ore 14.00 alle 16.30, in occasione del passaggio del Giro, studenti e docenti saranno protagonisti lungo le strade cittadine in un vero e proprio “contest educativo”: ogni scuola parteciperà con uno striscione contenente uno slogan originale sul tema “sport e bullismo”, realizzato all’interno di un concorso di idee. Le tre classi che presenteranno l’elaborato più significativo riceveranno in premio una bicicletta, simbolo di libertà, movimento e rispetto. Ogni ragazzo riceverà in dotazione un palloncino rosa biodegradabile, un cappellino commemorativo e un pasto con bibita, per vivere appieno la festa del ciclismo.

A Mariglianella i corridori saranno accolti dai palloncini e dal suono delle campane a festa della chiesa della Madonna della sanità

Continua fino il gemellaggio nel segno del Giro tra i comuni di Terzigno e Castelnovo ne’ Monti, che sarà città di arrivo dell’11ª tappa, il 21 maggio, con partenza da Viareggio. In questi giorni una rappresentanza di amministratori, docenti e studenti della cittadina emiliana stanno ricambiando la visita ricevuta la scorsa settimana dagli omologhi vesuviani, all’insegna della promozione delle eccellenze con workshop tra scuole e amministrazioni per la costruzione di accordi di scambio e collaborazione dedicati all’educazione alla sostenibilità per le giovani generazioni.

La tappa in tv e in rete: Rai 2 dalle 14 ma tante ore di diretta televisiva e social nel mondo

La Corsa Rosa sarà trasmessa in oltre 200 territori grazie a una rete globale di broadcaster e partner media. Copertura live, news e sintesi giornaliere su scala globale. Diretta testuale in quattro lingue sul sito del Giro d'Italia. Aggiornamenti costanti anche su X oltre a contenuti sportivi e di colore sui canali di Instagram e TikTok.

In Italia

La giornata televisiva in rosa inizierà con un’ora di "Giro Mattina" su Rai Sport HD, programma che comprenderà la presentazione dei corridori e le interviste del pre-gara, dopodiché sempre sullo stesso canale ci sarà "Prima Diretta" per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14.00. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con "Giro in Diretta" fino alle 16:15 e "Giro all’Arrivo" immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo sul Lungomare. Subito dopo, il Processo alla Tappa. Dalle 22 su Rai Sport HD il "TGiro" e "Giro Notte". Inoltre, la tappa sarà trasmessa in diretta integrale anche su Eurosport e sulla piattaforma on demand Discovery+.

Nel mondo

Warner Bros. Discovery detiene i diritti per la trasmissione globale e distribuirà i contenuti per diretta e sintesi della tappa tramite i propri canali Eurosport e, in Gran Bretagna, Tnt Sports, oltre alla piattaforme OTT Discovery+ e MAX (negli Stati Uniti) e a numerosi partner per il Canada, il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia, l’America Latina e la Nuova Zelanda. L’evento sarà seguito in modo capillare anche in tutti i Paesi europei. Nei Caraibi sarà Rushmore a trasmettere la tappa: Napoli è, infatti, una delle 12 frazioni che andranno in onda a quelle latitudini.

L’universo digital

Il Giro d’Italia è tutto da vivere, dentro e fuori le strade della corsa. Da quest’anno RCS ha messo in campo FanZone, l’innovativa area digitale che arricchisce la passione per il Giro con contenuti esclusivi, interattività e un coinvolgimento mai visto prima, consentendo addirittura di fare pronostici.

Sarà possibile seguire la Corsa Rosa sul sito e sull'app ufficiale del Giro d’Italia - con una cronaca scritta in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e francese), che include, oltre alle fasi salienti della corsa, anche varie curiosità, statistiche e tanto altro – e su tutte le piattaforme social.