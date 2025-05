Napoli capitale della vela: nel 2027 l'America's Cup arriva nel Golfo La Premier Meloni: è la prima volta per l'Italia, orgogliosa del risultato

Sarà Napoli a ospitare la 38esima edizione della America's Cup nella primavera-estate del 2027. Lo confermano il defender Emirates Team New Zealand e il Governo Italiano, come annunciato nel comunicato a firma di Team New Zealand, Royal New Zealand Yacht Squadron.

Per la prima volta, dunque, le acque italiane ospiteranno la finale della più importante regata al mondo. E la sfida avverrà in uno degli scenari più belli e suggestivi del mondo: davanti al lungomare tra Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre le basi saranno a Bagnoli, nella riqualificata area dell’ex acciaieria.

GIORGIA MELONI: "ORGOGLIOSI DEL RISULTATO"

"Una scelta che ci inorgoglisce perché è un riconoscimento all'identità stessa della nostra Nazione. Senza il mare, infatti, noi non saremmo cio' che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell'industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla blue economy". Questo il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota diffusa da palazzo Chigi.

"Non vediamo l'ora di accogliere l'America's Cup. L'Italia sara' all'altezza di questa sfida, e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace", ha concluso la Premier.

IL MINISTRO GIORGETTI: OCCASIONE DI SVILUPPO

“Siamo orgogliosi di annunciare che la 38ª edizione dell’America’s Cup si terrà a Bagnoli, Napoli. Questo prestigioso evento sportivo rappresenta un passo importante nella riqualificazione di un’area che da tempo affronta difficoltà e al cui sviluppo e crescita rimaniamo fermamente impegnati”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.