America's Cup a Napoli, Abodi: "Opportunità strategica" Il ministro: "Grazie a presidente Meloni: ha intuito subito la portata dell'evento per Napoli"

"La scelta dell'Italia, e di Napoli in particolare, come sede della 38esima edizione dell'America's Cup rappresenta una straordinaria opportunità per l'intero Paese per la valorizzazione del proprio territorio, l'incremento del turismo e la promozione sportiva. Il nostro impegno sarà anche quello di promuovere iniziative, progetti e misure per l'educazione e l'economia del mare". Lo afferma il ministro dello Sport Andrea Abodi.

"L'assegnazione di questa edizione è un grande successo, una vittoria di squadra - prosegue il ministro - e ringrazio il presidente Meloni, che fin dall'inizio ha riconosciuto il profondo significato di portare in Italia un evento internazionale così importante, dal grande impatto sportivo, sociale, turistico e industriale". "L'importante investimento, la capacità organizzativa e il rispetto di tutti gli adempimenti necessari testimoniano la preparazione, la competenza e la professionalità di un team che, lavorando di concerto con il governo, e guidato da Sport e Salute come ente attuatore, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder, del detentore dei diritti della competizione, Team New Zealand, vincitore della scorsa edizione"

. "Ospitare l'America's Cup a Napoli - evidenzia ancora Abodi - rappresenta anche un'opportunità strategica per accelerare il programma di riqualificazione ambientale e urbana di Bagnoli, l'area che ospiterà le basi delle squadre. Tutto questo si svolgerà in una cornice unica e accattivante, ricca di contenuti e suggestioni, una prima volta per il nostro Paese, che renderà orgogliosi tutti gli italiani e sicuramente lascerà senza fiato il resto del mondo. E, ancora una volta grazie allo sport, l'Italia è al centro del mondo".