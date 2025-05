Napoli dedica statuina a Pedro: "Grazie, hai fermato l'Inter" "Omaggio sincero - spiega il maestro Ferrigno - è entrato senza volerlo nel cuore dei napoletani

A San Gregorio Armeno, dove ogni sogno si trasforma in terracotta, oggi c'e' una nuova figura che prende forma tra le mani esperte di Marco Ferrigno: e' Pedro, l'attaccante della Lazio che con una doppietta ha fermato l'Inter e, senza volerlo, ha spinto il Napoli un passo piu' vicino al quarto scudetto.

La statuina, in fase di modellazione nel celebre laboratorio della famiglia Ferrigno, lo ritrae col dito puntato al cielo e la maglia biancoceleste, ma con un dettaglio che solo Napoli poteva pensare: il basamento azzurro con inciso "Grazie Pedro". "E' un omaggio sincero - spiega l'artigiano, erede di una tradizione lunga due secoli - Pedro e' entrato senza volerlo nel cuore dei napoletani. Ha fatto quello che serviva: due gol all'Inter, e ci ha lasciati padroni del nostro destino. A Napoli non dimentichiamo chi ci da' una mano, anche se veste un'altra maglia".

La notizia si e' gia' sparsa tra i vicoli, e qualche tifoso e' passato a dare un'occhiata. "La comprero' e la mettero' sul comodino fino a venerdi'", dice uno. Ferrigno sorride, ma resta serio nel spiegare il perche' di questo omaggio: "Il presepe napoletano e' cronaca e cuore. E in questo momento storico Pedro ci stava. E' il simbolo del colpo di scena che Napoli vive come destino".

La statuina sara' pronta prima di venerdi', giusto in tempo per la sfida contro il Cagliari. "Poi decideremo se metterla in vetrina o farla entrare nel presepe dello scudetto. Ma per ora - conclude Ferrigno - lo diciamo a bassa voce, come fanno tutti qui. A Napoli, anche la terracotta ha rispetto per la scaramanzia".