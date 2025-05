Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 fa tappa a Napoli Napoli protagonista con l’iniziativa “Salute per Tutti”

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025, la più grande iniziativa italiana dedicata alla promozione della sostenibilità sociale, economica e ambientale, fa tappa a Napoli. Nella splendida cornice del Maschio Angioino, la città si fa portavoce di un messaggio chiaro: per attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è necessario partire dalle persone, garantendo uguaglianza, salute e inclusione sociale.

I 5 pilastri dell’Agenda 2030

L’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi, si fonda su cinque pilastri fondamentali:

1. Persone – mettere al centro la dignità e il benessere umano

2. Prosperità – promuovere economie inclusive

3. Pace – costruire società giuste e pacifiche

4. Partnership – rafforzare la cooperazione globale

5. Pianeta – proteggere le risorse naturali per le generazioni future

Il ruolo dei parchi nel post-Covid: ricostruire relazioni sociali

La pandemia da Covid-19 ha interrotto molti rapporti diretti, impoverendo il tessuto sociale. Oggi i parchi urbani tornano protagonisti come luoghi di incontro e comunità, contribuendo al recupero del benessere collettivo. Napoli, in questa prospettiva, promuove un modello di città sana e accessibile, dove la natura diventa veicolo di socialità e salute. E' quello che ha sottolineato l'assessore alla salute e al verde Vincenzo Santagada.

“Salute per Tutti”: l’iniziativa che parte da Napoli

Tra le novità più rilevanti, spicca l’iniziativa “Salute per Tutti”, che sarà lanciata nel mese di ottobre 2025. Questo progetto affronta le criticità del sistema sanitario e punta a garantire accesso universale alle cure, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili. Il messaggio è chiaro: salute significa uguaglianza.

Napoli e la sostenibilità sociale: un esempio per l’Italia

La sostenibilità sociale è il cuore pulsante del cambiamento. Senza una società equa e inclusiva, le politiche ambientali ed economiche rischiano di fallire. Napoli, con la sua storia, la sua energia e la sua volontà di guardare oltre, si propone come modello di città resiliente e partecipativa, capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e imprese in un percorso condiviso.

17 giorni per i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 si articolerà in 17 giorni, uno per ciascuno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU. Sono previsti centinaia di eventi in tutta Italia: convegni, mostre, spettacoli, incontri pubblici e attività sportive. Tutti possono partecipare, organizzare eventi e contribuire alla costruzione di un futuro più giusto, equo e sostenibile.