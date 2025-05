A Palazzo San Giacomo l'incontro sul progetto Erasmus "Cut the Waste" L'iniziativa con l'istituto "Giordani-Striano" e gli assessori Santagada e Striano

Si è tenuto questa mattina nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, organizzata dall’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, alla presenza dell’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, l'incontro con i docenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giordani – Striano” e gli studenti impegnati nel Progetto Erasmus + “Cut the Waste”, che vede la partecipazione di tre Paesi partner (Italia, Spagna, Croazia) ed ha come tema centrale la sostenibilità ambientale.

"L’incontro, alla presenza del rappresentante di ASIA Napoli S.p.a. Giovanni Avolio, è stato un momento di condivisione e di confronto circa le strategie e le buone pratiche da attuare, per la salvaguardia dell’ambiente a livello locale", come fanno sapere in una nota da Palazzo San Giacomo.