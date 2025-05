Napoli: Carolina Amato nuovo vicepresidente sezione cantieristica navale L'amministratore Unico dell’azienda NauticAmato eletta come seconda carica della sezione

Si sono svolte all’Unione Industriali Napoli, le elezioni per scegliere i nominativi del nuovo direttivo della sezione cantieristica navale.

I risultati hanno conferito la presidenza, per il biennio 2025-2027, a Francesco Lubrano di Marzaiuolo (direttore stabilimento di Castellammare di Stabia di Fincantieri Spa), mentre le due vicepresidenze sono andate rispettivamente a Carolina Amato (amministratore unico NauticAmato) ed a Giulio Grimaldi (amministratore unico di Fiart Rent srl).

La presenza di una donna nei vertici del direttivo, così come nella governance precedente con Manuela Pagliari, evidenzia quanto nel mondo della cantieristica navale le figure femminili siano presenti ed ai vertici di numerose aziende. Carolina Amato, amministratore unico di NauticAmato, che detiene anche il marchio Italiamarine e socia di Afina -Associazione Filiera Italiana della Nautica -, è una imprenditrice della nautica da diporto da oltre 15 anni.

“Sono molto contenta di questo nuovo impegno e sono certa di poter portare, in una giunta tutta al maschile, un valore aggiunto - ha dichiarato Carolina Amato -. Il lavoro del prossimo biennio, in concomitanza con l’attrazione della città di Napoli che ospiterà le finali 2027 della Vuitton Cup e dell’America’s Cup, sarà determinante per dare un contributo a tutto il territorio, sempre più punto di riferimento dell’intero bacino del Mediterraneo”.