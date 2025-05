Napoli, Manfredi premia Francesco di Leva, attore premiato ai David di Donatello Il primo cittadino: orgoglio e ammirazione per un talento straordinario

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha premiato questa mattina a Palazzo San Giacomo l'attore napoletano Francesco di Leva , recente vincitore del premio come miglior attore non protagonista ai David di Donatello per il film "Familia".

"È con grande orgoglio e ammirazione che oggi accogliamo e premiamo Francesco Di Leva, il nostro concittadino che ha portato ancora una volta il nome di Napoli sul podio più alto del cinema italiano. La vittoria del David di Donatello come Miglior Attore Non Protagonista è il giusto riconoscimento a un talento straordinario, a una carriera fatta di impegno, passione e dedizione assoluta. Mi piace ricordare il suo instancabile impegno per i giovani del suo territorio. Attraverso la sua attività, in particolare con il Nest, Francesco costruisce opportunità, offre percorsi di formazione e educa i ragazzi a trovare nell'arte una via di riscatto e di espressione. Il suo lavoro con i giovani è la prova tangibile che il talento può trasformarsi in un motore di cambiamento sociale. La sua vittoria è un'ulteriore conferma della vitalità e della ricchezza del panorama artistico napoletano, un patrimonio che dobbiamo, anche come amministrazione comunale, continuare a valorizzare e sostenere ".