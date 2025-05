Scudetto Napoli, arrivano i tifosi sul lungomare: un fiume tutto azzurro La città celebra il trionfo del Napoli con una spettacolare sfilata sul lungomare

Napoli esplode di gioia per lo Scudetto: oggi i campioni d’Italia sfilano sul lungomare a bordo di due bus scoperti, tra una marea di tifosi già radunati nonostante la partenza sia prevista solo per le 15. L’evento, organizzato per celebrare il quarto titolo della storia azzurra, trasforma via Caracciolo in un mare di magliette azzurre col numero 10, bandiere, cori e trombette con un percorso di 2,5 km che da largo Sermoneta raggiungerà piazza Vittoria e tornerà indietro.

Fin dalle prime ore del mattino, i sostenitori hanno preso d’assalto le transenne lungo il tragitto, assicurandosi un posto per vedere da vicino Osimhen, Kvara, Di Lorenzo e gli altri eroi di questa stagione indimenticabile. Le autorità si aspettano oltre 150mila persone, con quattro punti di accesso principali: viale Gramsci, piazza della Repubblica, Villa Comunale e piazza Vittoria.

Per chi non riuscirà ad avvicinarsi, quattro maxischermi sono stati posizionati in punti strategici: largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza San Pasquale e via Partenope. Intanto, il traffico è già paralizzato: il Comune ha chiuso al traffico via Posillipo, via Caracciolo, via Partenope e altre arterie principali, mentre la Linea 2 della metro salta le fermate di Mergellina e Piazza Amedeo.

Anche le scuole della Prima Municipalità resteranno chiuse, una misura precauzionale decisa dopo l’incontro del Comitato per l’ordine pubblico. Il prefetto Michele di Bari ha firmato un’ordinanza per evitare sovraffollamenti, ma l’entusiasmo dei napoletani sembra impossibile da contenere.