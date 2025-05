Prime immagini dal bus azzurro, l'abbraccio con Conte e De Laurentiis Manfredi tra il tecnico e il patron, prima della sfilata

Prime immagini dal bus azzurro, a pochi minuti dalla parata sul lungomare Caracciolo dove sono già assiepati migliaia di tifosi in attesa di bus scoperti. Un abbraccio sincero e gioioso tra il sindaco Gaetano manfredi, il patron Aurelio De Laurentis e il tecnico Antonio Conte sull'aliscafo della Snav prima di salire sul bus. Chissà che non sia anche un tentativo di mediazione alla vigilia di un incontro decisivo domani per la conferma del tecnico salentino sulla panchina del Napoli.

Il futuro di Conte si saprà nelle prossime ore

L’euforia a Napoli per il quarto scudetto vinto venerdì sera è destinata a durare per diversi giorni, ma la tifoseria partenopea guarda alle prossime ore con la speranza di sentire prima o poi la conferma di Antonio Conte anche per la prossima stagione. Infatti, nelle ultime giornate di campionato si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni che vedono Conte lontano da Napoli nel prossimo futuro, magari per tornare ad allenare quella Juventus lasciata ormai diversi anni fa, ma di cui rimane una bandiera riconosciuta sia come giocatore che come allenatore.

Ma oggi è la giornata della festa. Alle 15, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Sannazaro e piazza Vittoria, sfileranno due bus scoperti a bordo dei quali viaggerà la squadra campione d'Italia.

Alcune strade, stazioni e scuole sono chiuse per l'evento e la città si trasforma in un muro umano di colore azzurro. O almeno è questa la sensazione che trasmette la visuale di via Carlo Poerio, nel cuore del quartiere Chiaia, dove sono indirizzate le migliaia di tifosi azzurri che si muovono da piazza dei Martiri per raggiungere il lungomare partenopeo. Tutti lì, già dal mattino, per assistere alla festa. Presidiati i quattro varchi di accesso di viale Gramsci, piazza della Repubblica, della Villa comunale e di piazza della Vittoria. Allestiti anche quattro maxischermi per chi non riuscirà ad accaparrarsi un posto con la visuale migliore.