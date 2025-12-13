Natale e solidarietà a Torre Annunziata: arriva il giocattolo sospeso Cuccurullo: "Regaliamo un sorriso a tutti i bambini"

Il Comune di Torre Annunziata ha approvato la delibera che istituisce il “giocattolo sospeso”. Obiettivo dell’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale, è garantire a tutti i bambini un dono in vista del Natale. Il progetto punta a coinvolgere i cittadini che potranno lasciare in questo modo, presso i negozi aderenti, un gioco “sospeso”. I volontari dei Salesiani provvederanno poi a ritirare tutti i giochi donati dai cittadini per poi consegnarli ai bimbi nel corso di una manifestazione. Da oggi, 13 dicembre e fino al 27, sarà possibile acquistare un gioco che sarà poi ritirato dai volontari.

L’iniziativa è stata proposta dalla Commissione Consiliare Politiche Sociali presieduta dalla consigliera Sofia Donnarumma. “Il nostro intento è garantire a quanti più bambini è possibile un gioco sotto l’albero – spiega Sofia Donnarumma – Si tratta di un piccolo gesto capace di donare un sorriso anche ai minori che arrivano da una condizione economica più svantaggiata. Negli anni del dopoguerra a Napoli e provincia c’era l’abitudine del caffè sospeso: chi poteva permettersi il caffè al bar ne pagava un altro, lasciato sospeso, per chi arrivava dopo e non poteva permetterselo. Abbiamo trasferito ai giochi di Natale quest’antico gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti dei più deboli. Un progetto che arriva a compimento grazie al lavoro sinergico fatto dai componenti della Commissione che insieme a me si sono dedicati all’iniziativa”.

All’iniziativa potrà aderire qualsiasi negozio che vende prodotti destinati ai bambini, come negozi di giocattoli, cartolerie, cartolibrerie, prodotti per l’infanzia e dolciumi. Gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa saranno identificabili da un adesivo con il marchio dell’iniziativa.

“Ho subito accettato la proposta della Commissione – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Antonio Coppola – l’ho fatta mia e portata in giunta. Il comune parteciperà con un contributo economico che servirà per l’animazione e per allestire il villaggio di Babbo Natale”.

Durante le festività natalizie sarà allestito, presso l'Istituto Salesiani, un villaggio di Babbo Natale dove sarà effettuata la distribuzione dei giochi.