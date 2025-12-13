Napoli: Spaccio a piazza Cavour. Il pusher getta la droga nel finestrino d'auto

I carabinieri della stazione Napoli Stella stanno effettuando un servizio anti droga nella movida partenopea quando notano a piazza Cavour un 33enne già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo cede un involucro a un cliente e i carabinieri intervengono. Il 33enne tenta di fuggire. Nella corsa Verdicchio lancia la droga all’interno di un’auto in transito che aveva il finestrino aperto.
Lo stupefacente viene recuperato con l’inconsapevole autista che viene fermato. Il 33enne viene bloccato e arrestato. Lo stupefacente risulta essere hashish per un peso complessivo di 10 grammi. Sequestrata anche la somma di 90 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.