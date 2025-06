Il 10eLotto porta 77mila euro in Campania Provincia di Napoli protagonista

Mario Pepe

Il 10eLotto fa sorridere la Campania. Come riporta Agipronews, i premi più alti dei concorsi di venerdì e sabato scorsi portano nella regione oltre 77mila euro.

A Napoli colpo da 50mila euro, sabato, grazie a un “9” Oro, vincita più alta della giornata, centrato in un punto vendita di via Giulio Cesare.

Sempre sabato sono andati 10mila euro a Monte di Procida con un “6” in un esercizio di corso Giuseppe Garibaldi, mentre un “1” Oro ha regalato 6.300 euro a Pompei, presso un esercizio della Strada Statale 145. Provincia di Napoli ancora protagonista con una vincita da 5mila euro a Saviano, realizzata con un “4” Doppio Oro in un punto vendita di via San Francesco d’Assisi.

Da segnalare inoltre 6mila euro centrati a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, grazie a 3 Numeri Extra centrati in un esercizio di Via Circumvallazione.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi da inizio anno.