Molo galleggiante al porto di Pozzuoli: il ponte d'acciaio sarà acquistato Il piano per contrastare il sollevamento del suolo dovuto al bradisismo

Lo scorso 30 maggio si è tenuta in Prefettura a Napoli una riunione per un aggiornamento sui lavori per la realizzazione dei moli galleggianti e carrabili con funzione di sottobanchina per la darsena traghetti del porto di Pozzuoli.

"All'incontro, a cui hanno partecipato anche i sindaci di Bacoli e Serrara Fontana oltre ai rappresentanti dei Comuni di Pozzuoli, Ischia e Barano d’Ischia, alla Regione Campania, alle Capitanerie di Porto di Napoli e di Pozzuoli, alla Città Metropolitana e ai referenti delle Società di navigazione Medmar e Gestour, il delegato del Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici dell’area dei Campi Flegrei, su proposta della Regione Campania, soggetto attuatore dell'opera, ha riferito di aver reperito finanziamenti ulteriori rispetto a quelli stanziati in un primo momento e tali da consentire l’acquisto, e non più il solo noleggio temporaneo, di un pontone in acciaio atto a risolvere la problematica dell'attracco al Porto di Pozzuoli nonostante il sollevamento del suolo", si legge nella nota a firma del prefetto Michele di Bari.

E' stato, quindi, approvato un nuovo progetto esecutivo per la realizzazione del pontone che prevede lavori per la durata di 35 giorni e una presumibile conclusione il 15 luglio.