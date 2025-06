Progetto "Inps in rete per l'inclusione": giornata formativa a Nola Durante la giornata saranno illustrate le prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito

Nell'ambito del progetto "Inps in rete per l'inclusione", l'Istituto nazionale della Previdenza sociale, in collaborazione con la Caritas diocesi di Nola e con i Centri dell'impiego, ha organizzato per lunedì prossimo una giornata formativa per gli operatori dei centri di ascolto della Caritas presso il seminario vescovile di Nola.

Durante la giornata saranno illustrate le prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito fornite dall'Inps a persone, donne e famiglie in condizioni di grave disagio economico.

Inoltre, saranno presentati gli strumenti di politica attiva dei Centri dell'impiego volti a favorire l'inserimento lavorativo.

Fondamentale è il ruolo delle Istituzioni e della capacità di fare rete per garantire la sicurezza e la dignità a chi affronta situazioni di difficoltà economiche spesso aggravate da eventi imprevedibili, come la perdita del posto di lavoro, crisi familiari o gravi problemi di salute.

All'evento parteciperanno: Roberto Bafundi direttore di coordinamento metropolitano Inps; don Carmine Schiavone, direttore Caritas Campania; Raffaele Cerciello, referente Caritas Campania; Rossella Pellegrino, direttore filiale Inps Nola; Mario Silvestro, Mario De Silvio, Paola Montesarchio, Antonella Vitale. L'appuntamento è per le ore 9.30 nel seminario vescovile di Nola in via della Repubblica, 4/11.