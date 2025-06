Disagi in vista sulla linea 1 della Metropolitana: chiuse tre stazioni Fasce di garanzia e bus sostitutivi ANM

Da lunedì 23 giugno 2025 e fino al 15 settembre 2025, i pendolari napoletani dovranno fare i conti con importanti modifiche al servizio della metropolitana Linea 1. A causa di lavori di rifacimento dei binari, resteranno chiuse le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone.

La tratta interrotta sarà quella tra Piscinola e Colli Aminei, fondamentale per migliaia di viaggiatori quotidiani.

Fasce di garanzia ANM per limitare i disagi

Per ridurre l’impatto sui pendolari, ANM ha predisposto due fasce orarie di garanzia, con circolazione unidirezionale dei treni.

Mattina: dalle 6:00 alle 8:00, i treni partiranno da Piscinola verso il centro città.

Sera: dalle 21:30 alle 23:30 (e fino alle 2:00 nei weekend), il servizio sarà attivo in direzione opposta, per permettere il rientro in periferia.

Attivi bus sostitutivi ANM con fermate strategiche

Per garantire comunque la mobilità nella zona nord della città, l’ANM ha attivato bus sostitutivi che copriranno le stazioni chiuse. I bus partiranno da Piscinola e arriveranno a Policlinico, fermandosi nei pressi di tutte le stazioni temporaneamente non operative. Orari bus sostitutivi: dalle 6:30 alle 23:30, con frequenza stimata ogni 10 minuti. Fermate previste: Piscinola, Chiaiano, Scampia, Frullone, con arrivo a Policlinico

Linea 1: lo sguardo al futuro con la nuova stazione Capodichino

Nonostante i disagi attuali, l’attenzione resta alta anche sul futuro della rete metropolitana. Proseguono infatti i lavori per la nuova stazione di Capodichino, destinata a collegare direttamente l’aeroporto alla Linea 1.

L’apertura è prevista entro il 2026, un tassello fondamentale, come sottolienato da Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture del Comune di Napoli, per potenziare il trasporto pubblico a Napoli e renderlo più accessibile anche per i viaggiatori provenienti dallo scalo internazionale.