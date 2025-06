Gioventù Nazionale Acerra: "No alla droga" L'appello al sindacp D'Errico

"In occasione del 26 Giugno, giornata internazionale contro la droga, sono allarmanti i dati sull'uso di stupefacenti e psicofarmaci, soprattutto sui più giovani.

Al buon lavoro del Governo Meloni che ha spinto sulla prevenzione invitando le Istituzioni a non "voltarsi dall'altra parte", si oppone l'inconcludenza dell'amministrazione comunale di Acerra, incapace di mettere a freno il continuo e ininterrotto spaccio di droga a cielo aperto nelle piazze principali della città. Non è bastata neppure la tirata d'orecchie del Prefetto per svegliare il sindaco. Per questo motivo, sposiamo a pieno la proposta di Fratelli d’Italia Acerra sull’istituzione del vigile di quartiere: un presidio di legalità che sarebbe un deterrente verso uno dei maggiori cancri della nostra società e un incentivo al decoro urbano".

Lo dichiara Andrea Landretta, responsabile di Gioventù Nazionale Acerra, movimento giovanile di Fratelli d'Italia.



“I nostri ragazzi suonano la sveglia al sindaco Tito D’Errico e a tutta la maggioranza comunale, che non riesce a completare un’azione concreta per garantire la sicurezza in città né per sensibilizzare i giovani sul tema, con progettualità all’altezza o coinvolgendo scuole e istituzioni religiose.

La voce dei giovani può davvero risvegliare le coscienze dei nostri amministratori. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”. Ad affermarlo Vincenzo Riemma, coordinatore di Fratelli d’Italia Acerra.