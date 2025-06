Atletico Portici: 15 anni di impegno tra sport e sociale Sforza: "Lavoriamo per sottrarre dai pericoli della strada quanti più ragazzi possibile"

Quindici anni di impegno con i giovani per l'Atletico Portici tra sport e sociale. Cinquento iscritti, la prima squadra in terza categoria, ma anche tante iniziative legate alla solidarietà. "Il nostro motto è ìil calcio come valore. Ogni anno promuoviamo iniziative che hanno lo scopo di raccogliere fondi e materiale da devolvere in beneficenza": spiega il presidente Ciro Sforza. I giovani calciatori si allenano in due strutture, il Super Santos Village di via Rossano dell'Atletico Portici e l'impianto comunale San Ciro.

"Sempre pronti all'accoglienza"

L'evento più significativo è quello in ricordo di un giovanissimo stroncato da un male incurabile nel 2021: "Ogni anni, a pochi giorni dalla festività natalizie promuoviamo una gara a sfondo benefico che vede impegnati i rappresentanti delle forze dell'ordine, del Comune e di altre realtà locali con la raccolta di giocattoli e altri beni da distribuire nei reparti del Santobono. - sottolinea Sforza - È un modo per ricordarlo e per aiutare tutti i giovani. Legata alla solidarietà c'è anche un'altra raccolta di generi alimentari e di abbigliamento, devoluti poi al Centro Laila, una casa famiglia di Mondragone. Anche dal Comune ci arrivano segnalazioni di piccoli che possono essere aiutati. Li accogliamo subito: lavoriamo per sottrarre dai pericoli della strada quanti più ragazzi possibile". Lunedì prossimo, al Vivarium, l'Atletico Portici celebrerà la chiusura della stagione sportiva. "Un nomento per fare festa - aggiunge Sforza - e per programmare".