Ospedale Monaldi, 100 procedure TAVI in sei mesi: eccellenza della Cardiologia All'’U.O.C. di Cardiologia, diretta dal dottor Emilio Di Lorenzo

L’Ospedale Monaldi di Napoli celebra 100 procedure TAVI eseguite in soli sei mesi. Il traguardo è frutto della riorganizzazione dell’UOC Cardiologia diretta da Emilio Di Lorenzo.

Un traguardo d’eccellenza per la sanità campana

L'Ospedale Monaldi di Napoli ha raggiunto un importante obiettivo: 100 procedure TAVI (impianto transcatetere di valvola aortica) eseguite dal 1° gennaio al 28 giugno 2025. Un risultato ottenuto in soli sei mesi dall’U.O.C. di Cardiologia, diretta dal dottor Emilio Di Lorenzo, all’interno dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Si tratta di una performance di rilievo a livello nazionale, che conferma l’alta qualità assistenziale e la capacità organizzativa del reparto, frutto di una riorganizzazione profonda e sinergica.

Riorganizzazione strategica e lavoro di squadra

Il successo delle procedure TAVI è il risultato della nuova governance sanitaria, voluta dalla direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, guidata dall’avvocato Anna Iervolino, recentemente riconfermata al vertice.

“Dal 1° settembre 2024 ho l'onore di dirigere una UOC nella quale tutte le linee assistenziali sono state rafforzate e rese più sinergiche”, ha dichiarato il dottor Emilio Di Lorenzo. “Questo traguardo è solo uno dei risultati concreti nati da questo nuovo assetto organizzativo”.

Focus sul paziente e rilancio dei trapianti

Accanto al successo delle procedure TAVI, il reparto di Cardiologia ha rilanciato anche il programma di trapianto di cuore, grazie alla collaborazione tra cardiologi e cardiochirurghi, in linea con gli obiettivi della direzione.

Il dottor Di Lorenzo ha sottolineato l’importanza della professionalità e dedizione del personale: medici, infermieri, tecnici e amministrativi. Un modello che mette al centro i bisogni dei pazienti e punta su efficienza, qualità e innovazione.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli guarda al futuro

Il risultato delle 100 TAVI in sei mesi rappresenta un punto di svolta per la sanità napoletana e una best practice per la gestione integrata dei pazienti cardiopatici. L'Azienda Ospedaliera dei Colli conferma così il proprio ruolo di centro di riferimento in Campania e in Italia, grazie a una visione centrata sulla persona, sulla coesione dei percorsi clinici e sull'innovazione tecnologica.