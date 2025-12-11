Nola: sequestrati due cani Amstaff dopo segnalazione stato abbandono Tutto è partito da una segnalazione al 112

I carabinieri della compagnia di Nola hanno ricevuto una segnalazione relativa ad un cane in stato di abbandono.

Arrivati in pochi minuti sul posto, del cane e del proprietario 38enne, non è stata trovata traccia.

Attraverso l’analisi delle telecamere cittadine e alla raccolta di informazioni, i carabinieri del nucleo radiomobile di Nola e del nucleo forestali di Marigliano, hanno scoperto che un 50enne col suo furgone aveva raggiunto l’abitazione del 38enne e si era allontanato con due cani di razza Amstaff.

Rintracciato il veicolo, i militari hanno trovato i due animali, li hanno sequestrati. Al vaglio la posizione dei due uomini.