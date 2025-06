Rimossi paletti, stendini, fioriere e transenne abusive dalle strade di Napoli L'intervento di Polizia locale e Carabinieri nel territorio della III Municipalità

Gli agenti della Unità Operativa Stella, col supporto di personale dell’Arma dei Carabinieri e della Napoli Servizi, nell’ambito delle attività tese al ripristino del decoro urbano e della vivibilità cittadina, sono intervenuti sul territorio della III Municipalità.

Le strade maggiormente interessate dall’intervento sono state via Stella, vico Santa Maria a Fonseca, via Bernardo Celentano, discesa Stella, piazzetta Stella, via San Gennaro dei Poveri dove sono state rimosse 76 fioriere, 37 paletti, 3 stendini, 15 sedie e 3 transenne.

Inoltre sono stati elevati 20 verbali per sosta sul marciapiede in via San Gennaro dei Poveri.