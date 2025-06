Dua Lipa in vacanza a Napoli: foto da "Cicciotto" L'artista a Marechiaro: il capoluogo partenopeo piace sempre di più

Una foto, quella che vede la cantante Dua Lipa con il proprietario del celebre ristorante "Cicciotto" a Marechiaro, che vale più di mille parole. La popstar internazionale, in vacanza in Italia, ha scelto Napoli per una delle sue tappe più suggestive, confermando ancora una volta come il capoluogo partenopeo sia sempre più al centro dei circuiti turistici internazionali e nel cuore delle celebrità di tutto il mondo.

Non è un caso se l’artista, seguita da milioni di fan e simbolo globale del pop contemporaneo, abbia voluto concedersi un pranzo vista mare nel caratteristico borgo di Marechiaro, dove bellezza paesaggistica, storia e tradizione culinaria si fondono in un’atmosfera unica. Il sorriso radioso di Dua Lipa accanto al ristoratore locale è diventato subito virale sui social, portando con sé un messaggio chiaro: Napoli è una meta irresistibile.

Negli ultimi anni, la città ha registrato un vero e proprio boom turistico, attrattiva per viaggiatori da ogni angolo del pianeta e sempre più spesso inserita nei piani di viaggio delle star internazionali. Non solo per il suo patrimonio artistico, le vie brulicanti di storia, la musica e la cultura popolare, ma anche per il mare cristallino che bagna le sue coste e l’offerta enogastronomica di eccellenza che rende ogni soggiorno un’esperienza indimenticabile.

La tappa di Dua Lipa a Napoli è solo l’ultimo episodio di una lunga lista di personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che hanno scelto di vivere la magia della città, spesso al di fuori dei riflettori, semplicemente per godersi un piatto di pesce fresco, una passeggiata al tramonto sul lungomare o un tuffo nel blu del Golfo.

Napoli, insomma, non è più soltanto una perla nascosta o un luogo da visitare di passaggio: è diventata una vera e propria destinazione di charme, capace di conquistare anche i gusti più raffinati. E a giudicare dagli scatti e dai sorrisi condivisi sui social, anche Dua Lipa sembra esserne rimasta incantata.