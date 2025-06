Napoli, parco Mascagna chiuso: non si trovano le chiavi per aprire i cancelli Capodanno: "Un altro dei tanti flop dell'assessorato al verde comunale"

"Ieri in una domenica di sole canicolare, con temperature intorno ai 35°, e con tante persone in città, il parco Mascagna è rimasto chiuso nonostante la presenza di numerosi napoletani alla ricerca di refrigerio dalla calura estiva.

In base alle informazioni raccolte tra i presenti, molte famigliole con bambini, il disagio sarebbe stato determinato dalla mancanza delle chiavi.

Quelle in possesso della persona addetta all'apertura non sarebbero riuscite ad aprire i cancelli. Resta, al riguardo, da chiarire il mistero di che fine abbiano fatto le chiavi necessarie per l'apertura.

Non è chiaro infatti, al momento, se siano andate perse o qual altro accidente abbia prodotto questa assurda quanto deprecabile situazione, sulla quale si chiede che vengano aperte le opportune quanto necessarie indagini per individuare le eventuali responsabilità anche da parte della magistratura inquirente, potendosi configurare l'interruzione di un servizio pubblico".

A denunciare il grave episodio, che ha generato tanta rabbia e indignazione, è Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari, il quale, presente sui luoghi, ha anche raccolto le giuste proteste dei tanti residenti rimasti fuori dai cancelli, documentando con foto e video l’ennesimo flop dell’assessorato comunale al verde.