Napoli Pride 2025: la città si colora per i diritti e l’inclusione Il corteo dell’orgoglio LGBTQIA+ attraversa Napoli da Piazza Municipio a Piazza Dante

Napoli si prepara ad accogliere la XIX edizione del Napoli Pride 2025, uno degli eventi LGBTQIA+ più sentiti del Sud Italia. Il corteo arcobaleno partirà nel pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio, da Piazza Municipio alle ore 16:30, per concludersi a Piazza Dante, dove si terrà lo Star Show con oltre 20 artisti in programma.

Un evento di pace, libertà e lotta ai pregiudizi

Il Napoli Pride non è solo una festa, ma un momento di riflessione e resistenza civile. La manifestazione, organizzata dal Comune di Napoli e dal Comitato Napoli Pride, vuole ribadire con forza la necessità di difendere i diritti civili fondamentali, in un periodo storico segnato dalla crescita di forze estremiste e discriminanti in Italia, in Europa e nel mondo.

Napoli, città delle Quattro Giornate, prima a liberarsi autonomamente dall’occupazione nazifascista, torna a essere simbolo di resistenza, accoglienza e inclusione sociale.

"Il corpo non è mai reato"

È questo uno degli slogan dell’edizione 2025, che mira a dipingere simbolicamente la città con i colori dell’arcobaleno, portando in piazza istanze, voci e rivendicazioni da tutta la comunità LGBTQIA+. Il Pride è un’occasione per dire no a ogni forma di omofobia, transfobia, sessismo e razzismo, e per ricordare che i diritti non si negoziano: si difendono.

Gaia madrina del Napoli Pride 2025

Ad accendere il palco finale di Piazza Dante sarà Gaia, madrina del Napoli Pride 2025. La cantante si esibirà insieme a più di 20 artisti durante lo Star Show, una vera e propria festa finale che unirà musica, spettacolo e attivismo.

Il corteo: percorso, orari e partecipanti

Il corteo del Napoli Pride 2025 partirà oggi alle 16:30 da Piazza Municipio e attraverserà il cuore della città con musica, carri allegorici, slogan e momenti di riflessione. Attese migliaia di persone, con la partecipazione delle principali associazioni LGBTQIA+ napoletane, attivisti, famiglie e simpatizzanti.

Un messaggio che parte da Napoli e parla al mondo

Oggi più che mai, il Napoli Pride rappresenta un faro per tutti coloro che credono nella libertà, nell’uguaglianza e nella dignità della persona. Un evento che dimostra come la città partenopea sia, ancora una volta, in prima linea nella difesa dei diritti umani.