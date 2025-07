Via Toledo, ok ai lavori per la pietra lavica: il cantiere durerà tre anni Investimento da oltre 3 milioni di euro per il tratto tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento

La giunta di Napoli ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo, tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento. L’intervento è finanziato con i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per oltre 3 milioni 200mila euro.

"Con i lavori in via Toledo continua l’impegno dell’amministrazione per intensificare la manutenzione stradale cittadina al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana. Tra le altre, via Toledo è uno snodo cruciale per la mobilità, oltre che un'asse fondamentale per cittadini e turisti. La presenza di siti di interesse culturale e di attività commerciali attira, ogni giorno, migliaia di persone. Dopo vari problemi burocratici, interveniamo per ripristinare le condizioni dell'area ed eliminare le situazioni di immediato pericolo. Le strade cittadine meritano la nostra più completa attenzione e un impegno concreto nella manutenzione”, il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

“Una delle strade simbolo di Napoli è oggi in condizioni tali da creare disagio”, ha ricordato l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ”ma grazie ai fondi disponibili sarà possibile rifare completamente i marciapiedi in pietra lavica. I lavori dureranno circa 1.000 giorni, procederanno per tratti senza mai precludere la percorribilità pedonale e dei mezzi di servizio”.

Il Servizio Strade prevede di pubblicare la gara per l’affidamento dei lavori entro agosto, con l’obiettivo di aprire il cantiere entro novembre 2025.