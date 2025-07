Maltempo, Ischia allagata: si spala per liberare i canali, paura e disagi A Via Roma acqua fino alle caviglie

E' bastato un forte temporale estivo per far ripiombare Ischia e i suoi abitanti nella paura. Allagamenti e disagi in tutti i comuni dell’isola, ma soprattutto in centro nella zona Porto e quindi a pochi metri di distanza dal mare, l’acqua ha invaso il Corso principale. Il forte acquazzone ha allagato tutte le strade: l’acqua a via Roma ha raggiunto il livello del marciapiedi e il tombino al centro dell’incrocio tra Via delle Terme e via de Rivaz è saltato causa la furia dell’acqua piovana venuta giù.

Disagi per automobilisti e pedoni. Per cercare di fare defluire l'acqua a mare, alcuni cittadini si sono muniti di pale e si sono messi subito a lavoro per disostruire il canalone dalla sabbia (foto Massimo Venia).