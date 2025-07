Napoli, ecco il piano per Scampia: 500 nuove case e investimenti da 200 milioni Nell'ambito del progetto "Re-Start". La vicesindaca Lieto: spazi di speranza e rinascita

Alla delegazione della Commissione Parlamentare per le Periferie, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio, è stata presentato ieri pomeriggio il progetto di rigenerazione sociale, economica e urbana “ReStart Scampia” delle Vele, a cui ha preso parte attivamente anche la comunità .

All’incontro hanno preso il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Laura Lieto, il Capo di Gabinetto del Comune, Maria?Grazia Falciatore, il presidente della VIII Municipalità, Nicola Nardella, e Omero Benfenati, rappresentante del Comitato Vele.

"Le istituzioni locali hanno illustrato l’evoluzione dei lavori, descrivendo un percorso articolato che non si limita all’intervento edilizio ma che coinvolge direttamente gli abitanti che hanno contribuito mettendo in campo esperienze, reti di solidarietà e aspirazioni, accolte e valorizzate dall’amministrazione comunale. Un’azione sinergica che vede protagoniste anche la Prefettura, le associazioni del territorio e gli enti nazionali in una cornice di cooperazione solidale e trasparente", si legge nella nota a firma del Comune di Napoli.

È stato ribadito come dopo la demolizione della storica Vela Gialla, con l’area già sottoposta a pulizia e sistemazione, sia stata avviata anche la rimozione della Vela Rossa. In linea con la programmazione complessiva del piano strategico del Comune, i quattro edifici destinati ai primi 190 alloggi mostrano un significativo avanzamento, con il progetto definitivo per ulteriori 200 unità abitative, distribuite dove sorgevano la Vela Gialla e Rossa, a buon punto. Il programma Re-Start Scampia, finanziato per un ammontare di circa 200?milioni di euro, mira alla costruzione di oltre 500 alloggi di nuova generazione e alla riqualificazione urbana con interventi sostenibili e innovativi.

“Abbiamo accompagnato la Commissione in un viaggio nel cuore di Scampia, per dimostrare che le Vele non sono solo edifici da abbattere, ma luoghi da restituire alla comunità come spazi di speranza e rinascita. Le famiglie, le associazioni, le istituzioni hanno fatto propri questi luoghi, partecipando attivamente alla progettazione e al cambiamento. Questo progetto dimostra che la rigenerazione passa dalle persone, dai loro bisogni e dalle loro visioni. Continueremo con determinazione e passione, insieme a tutti i partner coinvolti, ad ascoltare i cittadini per costruire una Scampia più sicura, viva e inclusiva” il commento del Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica di Napoli, Laura Lieto.