Stazione centrale di Napoli, il grattacielo diventerà un grande albergo L'intesa siglata tra il Comune e Ferrovie dello Stato per riqualificare tutta la zona

È stato sottoscritto ieri a Napoli un protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli e FS Sistemi Urbani finalizzato ad avviare un percorso condiviso di rigenerazione urbana dell’edificio denominato “Palazzo Alto”, situato presso la stazione ferroviaria di Napoli Centrale, nonché per lo sviluppo dell’ambito urbano e delle connessioni con il Centro Direzionale.

L’accordo rientra nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e prevede la definizione dei possibili scenari di trasformazione dell’immobile per contribuire allo sviluppo dell’intero nodo intermodale tramite l’inserimento di nuove funzioni strategiche. Inoltre, in coerenza con il progetto di Napoli Porta Est, saranno sviluppate nuove soluzioni di riqualificazione per il collegamento tra lo scalo ferroviario e il Centro Direzionale.

Il protocollo è stato firmato da Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e da Matteo Colamussi, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani. L’intesa prevede infine l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto, con il compito di attuare lo sviluppo della progettazione ed il relativo iter tecnico-amministrativo.