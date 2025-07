Napoli, il Golfo è pieno di yacht di lusso. Che sia già l'effetto America's Cup? Le star del jet set internazionale e politici hanno scelto il mare della Campania

In un panorama mozzafiato, quello del Golfo di napoli, da Posillipo al Vesuvio spiccano i tanti yacht di lusso in rada.

Vip come Dua Lipa, Magic Johnson Paul McCartney hanno scelto il mare della Campania per le loro vacanze. L’ultimo è stato l’ex premier britannico Boris Johnson

Che sia già l’effetto America’s cup è presto per dirlo. Del resto Napoli, le isole, la costiera sono da sempre tra le mete privilegiate delle star e dei potenti della terra ma la ribalta internazionale che l’evento velico darà alla città nel 2027 sembra già produrre i suoi frutti.

A terra, e non solo inteso con i piedi per terra, i napoletani non sono invidiosi; anzi ammirano e approvano cosi si muove ancor di più l’economia. Sono ricadute significative per il territorio.

Chi invece uno yacht lo può solo sognare l’alternativa sono più semplicemente uno scoglio, un ombrellone e una sdraio. Da lido Mappatella alla colonna spezzata, qui c’entra poco veramente l’America’s cup ma è sempre impagabile, anche con pochi mezzi, godere del sole e del mare di Napoli. Tratti di spiaggia libera a dir la verità presi d’assalto anche lì dove non si potrebbe.