Rottweiler sbranano gatti. Borrelli: "Gravissimo" "Inaudita crudeltà: episodio che va punito perché pericolosissimo"

"Al Rione Toiano di Pozzuoli si è verificato un episodio gravissimo, due rottweiler sono stati liberati dai propri padroni e, lasciati liberi in strada, hanno sbranato alcuni gatti randagi che vivevano stabilmente nella zona".

Lo rende noto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi - Sinistra, che ha ricevuto dei video da alcuni cittadini. La Polizia Municipale, giunta sul posto con il supporto dell'Asl veterinaria, ha provveduto ad identificare i proprietari dei cani.

"Siamo davanti a un gesto di inaudita crudeltà. Chi permette, o peggio ancora incoraggia, i propri cani ad aggredire e uccidere dei gatti indifesi non può essere definito un amante degli animali - sottolinea Borrelli - È un soggetto pericoloso, per la comunità e per la sicurezza pubblica. Nulla ci garantisce che in futuro non possa aizzare i propri cani anche contro delle persone. Mi auguro che questo episodio venga punito come merita e perché i responsabili non possono passarla liscia".