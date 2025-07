Equilibrio ambientale, salute animale e benessere dell’uomo: focus a Napoli Promotore dell'iniziativa il docente universitario campano Leone Melillo

La tutela e il benessere degli animali da affezione è un tema sempre più centrale: riguarda sia la salute fisica che quella psicologica di questi animali, e il loro rapporto con l'ambiente e con gli umani. Promuovere il loro benessere significa prevenire il disagio e la sofferenza, garantendo loro una vita dignitosa e appagante.

Domani, 14 luglio, alle 17, all'Hotel Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, forum organizzato dalla Lega, che ne discuterà con le associazioni di categoria.

Un tema che ha aspetti anche giuridici, spiega il promotore, Leone Melillo. "La protezione degli animali continua ad essere connessa agli umani interessi. Non è condivisibile la tesi che si attarda sul “contesto dell’ordinamento giuridico, prodotto dall’uomo e per l’uomo”, affinché “chi esercita la potestà normativa” si “auto-limiti in maniera significativa”.

Bisogna infatti affermare la relazione tra “equilibrio ambientale, salute animale e benessere dell’uomo”, anche attraverso un valutazione comparativa con il modello giuridico albanese".