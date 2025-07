Napoli, nuovi asili nido per 281 bambini delle Municipalità III e VII Destinati ai servizi educativi della fascia d'età 0-3 anni. Striano: vicini alle famiglie

L’amministrazione comunale apre due nuovi nidi, ampliando di 281 posti complessivi l’offerta nei servizi educativi per la fascia 0-3 anni (nidi e sezioni primavera). A partire dal prossimo anno educativo, che inizierà a settembre, entreranno infatti in funzione due nuove strutture nelle Municipalità III e VII, in zone finora sprovviste di questo servizio che è fondamentale anche per favorire la conciliazione tra vita familiare e impegni lavorativi dei genitori.

Per assicurare l’avvio di tutte le attività, saranno assunti a tempo indeterminato 50 nuovi educatori, selezionati dalla graduatoria dell’ultimo concorso.

«L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano – sta facendo grandi sforzi per aumentare in quantità e qualità l’offerta di un servizio educativo essenziale per la fascia d’età da zero a tre anni e per le famiglie. Stiamo lavorando nel solco di una programmazione triennale orientata a raggiungere il target del 33 per cento di utenti accolti, secondo le indicazioni dell’Unione Europea. È un impegno importante in termini di risorse economiche ed umane, ma per il sindaco Gaetano Manfredi e per me rappresenta una priorità, perché significa investire nel futuro».