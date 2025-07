Fuorigrotta più verde: 320 palme su viale Augusto per una Napoli sostenibile Un viale rinnovato nel cuore del quartiere dal valore di 2,6 milioni di euro

Viale Augusto, una delle arterie principali e più storiche di Fuorigrotta, cambia volto. Si è concluso l’intervento di riqualificazione del verde urbano, che ha portato alla piantumazione di circa 320 nuove palme, restituendo decoro e vivibilità a una zona centrale del quartiere occidentale di Napoli.

I lavori, dal valore complessivo di circa 2,6 milioni di euro, sono durati diversi mesi e hanno incluso indagini strumentali sulla stabilità degli alberi già presenti, in un’ottica di sicurezza e prevenzione.

Un investimento tra ambiente e innovazione

Il progetto rappresenta un modello di sostenibilità urbana, unendo estetica, sicurezza e miglioramento della qualità dell’aria. Le nuove alberature contribuiscono a ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare il microclima locale, offrendo ombra e benefici ambientali in un’area fortemente trafficata.

Secondo l’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, “non si tratta solo di un intervento estetico, ma di un passo avanti nella qualità dell’aria, nella sicurezza e nel benessere di chi vive o attraversa quest’area. Un progetto pensato per una Napoli più sostenibile”.

Viale Augusto: simbolo del verde pubblico curato

Con quest’azione concreta, il Comune di Napoli rilancia il proprio impegno per la tutela del verde urbano, trasformando viale Augusto in uno spazio più accogliente, curato e fruibile. L'intervento rappresenta un modello replicabile in altri quartieri, con l'obiettivo di ricucire il tessuto urbano attraverso il verde pubblico.

L’iniziativa si inserisce in un disegno più ampio di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana, mirato a migliorare la vivibilità dei quartieri cittadini con soluzioni moderne, inclusive e sostenibili

Fuorigrotta si rifà il look puntando sul verde, grazie a un progetto che guarda al futuro della città. Le 320 palme su viale Augusto non sono solo nuovi elementi paesaggistici, ma veri e propri simboli di rinascita urbana, sostenibilità e attenzione al benessere collettivo.