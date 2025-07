Napoli, alla Rotonda Diaz arriva il campo da beach volley: sport e mare insieme Un nuovo impianto sportivo gratuito vista Golfo inaugurato oggi

Napoli punta ancora sullo sport all’aria aperta: è stato inaugurato oggi, il nuovo campo da beach volley alla Rotonda Diaz, nel cuore del lungomare di Napoli. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Fondazione MaGa con il supporto dell’associazione 100per100 Naples - Projects & Crowdfunding e il patrocinio del Comune di Napoli, rientra in un progetto di riqualificazione urbana e sociale della storica spiaggia del Lido Mappatella.

Il lungomare si trasforma: spazio allo sport e alla socialità

Dopo il successo della palestra pubblica gratuita "Mappatella Gym", installata nei mesi scorsi in riva al mare, l’area si arricchisce di una nuova opportunità per tutti: un impianto sportivo gratuito, regolamentare e accessibile, pensato per appassionati di beach volley, foot volley e per chi ama vivere lo sport all’aperto in un contesto unico al mondo.

Un campo professionale, gratuito e aperto a tutti

Il nuovo campo da beach volley a Napoli è stato progettato nel rispetto degli standard FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) ed è dotato di: struttura telescopica in acciaio zincato; rete professionale con bordatura in PVC; nastro segna-campo con ancoraggi; seggiolone per arbitro; protezioni esterne per garantire la sicurezza dei giocatori.

Il valore complessivo dell’impianto è di circa 2.000 euro, donato interamente alla cittadinanza dalla Fondazione MaGa.

Un progetto per Napoli: sport, benessere e inclusione

L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: valorizzare il lungomare e promuovere uno stile di vita attivo, gratuito e inclusivo. La spiaggia della Rotonda Diaz, per anni lasciata in stato di abbandono, oggi si conferma come uno dei luoghi simbolo del riscatto urbano della città.

“Il beach volley è solo il primo passo di una visione più ampia: fare del mare di Napoli un bene comune, da vivere ogni giorno tra sport, cultura e benessere”, dichiarano i promotori del progetto.

Un’estate a tutto sport sulla spiaggia di Napoli

Con l’arrivo del nuovo campo, la zona della Mappatella Beach diventa sempre più un riferimento per giovani, sportivi, turisti e famiglie. Tra palestra a cielo aperto, campo regolamentare e vista sul Golfo, Napoli lancia un chiaro messaggio: gli spazi pubblici possono essere belli, funzionali e gratuiti.