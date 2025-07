Manfredi consegna le chiavi del centro "Anna Durante" alle associazioni La struttura giovanile diventerà un punto di riferimento per il terzo settore

Il Centro giovanile di Forcella è stato formalmente affidato alle associazioni che ne cureranno i servizi insieme al Comune. Questo pomeriggio, presso la Biblioteca Annalisa Durante – Spazio Comunale Piazza Forcella, in via Vicaria Vecchia, il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, hanno consegnato simbolicamente le chiavi ai rappresentanti del pool di associazioni costituito dall’APS Annalisa Durante in partenariato con F.Pl. femminile plurale ETS, cooperativa sociale TRAM, I Teatrini, APS TerradiConfine e APS Fa.Re. Comunità.

Il Centro è intitolato ad Annalisa Durante, vittima innocente della camorra: la ragazza, di soli 14 anni, fu colpita alla testa da un proiettile il 27 marzo 2004, durante una sparatoria tra clan rivali, mentre chiacchierava con un’amica e un cugino nei pressi della sua abitazione.

“Abbiamo voluto rafforzare questo presidio di legalità che ricorda il sacrificio di Annalisa Durante. Il Centro giovanile – ha spiegato il sindaco Manfredi – ci consentirà di lavorare sull’educazione e di investire ancora di più nella formazione dei nostri giovani, in un quartiere importante come Forcella”.

“La consegna formale delle chiavi alle associazioni che, insieme a noi, gestiranno il Centro giovanile Annalisa Durante a Forcella è un gesto importante – ha affermato l’assessora Marciani –. Vogliamo valorizzare il ruolo delle associazioni che da tempo operano in questo territorio. Siamo molto contenti di poter continuare questo percorso insieme”.