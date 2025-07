Napoli: il progetto del nuovo studentato conquista il Premio Urbanistica 2025 Il riconoscimento sarà consegnato durante la rassegna Urbanpromo a Firenze

Un progetto nato per rispondere al crescente fabbisogno abitativo degli studenti universitari e dei giovani professionisti si aggiudica uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello nazionale per le politiche urbane.

Si tratta di iGeneration, iniziativa promossa da Investire Sgr Spa attraverso l’omonimo fondo dedicato allo sviluppo in Italia di residenze universitarie accessibili e innovative. Il progetto ha conquistato il Premio Urbanistica 2025 nella categoria “Strategie e politiche”.

Il nuovo studentato di via Ferraris

Il primo tassello concreto di questa rete sarà proprio a Napoli, con la realizzazione di un moderno studentato in via Ferraris 4, a pochi passi dalla Stazione Centrale e ben collegato a tutte le sedi universitarie cittadine. L’immobile, attualmente in fase di riqualificazione, avrà una superficie complessiva di oltre 15.000 metri quadri e ospiterà circa 500 posti letto suddivisi in oltre 353 camere dotate di infrastrutture tecnologiche avanzate. Il concept prevede un vero e proprio resort urbano, che combina residenze universitarie a lungo termine e soluzioni short term, tra cui hotel e ostello, pensati per accogliere non solo studenti, ma anche city users e giovani professionisti. La conclusione dei lavori è prevista entro maggio 2025.

Una rete nazionale di student housing

Il Fondo iGeneration punta, in questa prima fase, a realizzare oltre 2.500 posti letto a livello nazionale, combinando spazi abitativi con aree comuni dedicate ai residenti, ambienti di coworking e zone di socialità. Il modello proposto si inserisce all’interno di una più ampia strategia di investimento socialmente responsabile e sostenibile, in linea con gli standard europei previsti dal Regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Il Fondo nasce grazie alla sinergia tra investitori nazionali e internazionali: CDP Real Asset partecipa come corner investor attraverso il Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale (FNAS), insieme a investitori sovranazionali e alle Fondazioni di origine bancaria, con l’obiettivo comune di potenziare l’offerta di housing accessibile per le nuove generazioni e di contribuire alla trasformazione sostenibile delle città italiane.

Il Premio Urbanistica 2025: le tre nuove categorie

A partire da quest’anno, il Premio Urbanistica si rinnova per valorizzare al meglio la complessità e le diverse scale della rigenerazione urbana. Tre le nuove categorie introdotte:

Strategie e politiche, dedicata alle iniziative su larga scala promosse da enti pubblici o istituzionali, come ministeri, regioni o fondi immobiliari, che orientano nel lungo periodo le trasformazioni urbane e territoriali;

Piani e programmi, rivolta agli strumenti urbanistici o ai programmi settoriali che mettono in pratica strategie e obiettivi, definendo risorse e modalità operative per intervenire concretamente;

Progetti e cantieri, per le iniziative su piccola scala, già in fase progettuale avanzata o in corso di realizzazione, promosse da enti locali o soggetti privati.

“La partecipazione al Premio Urbanistica nell’ambito delle edizioni di Urbanpromo – sottolinea Paolo Galuzzi, direttore della rivista Urbanistica – si rivela ogni anno più ricca: non solo per il numero di esperienze proposte, ma ormai per i contenuti che i progetti candidati avanzano nella direzione della rigenerazione urbana e ambientale. Nel tempo questa partecipazione al premio ha permesso di raccogliere un atlante significativo delle azioni che soggetti pubblici e privati, spesso in forma collaborativa e partenariale, promuovono per aderire alle sfide che la rigenerazione urbana sollecita e che trovano pregnanza quando dimostrano di essere capaci di integrare concretamente più dimensioni e lavorare tra spazio, società, economia, ambiente e innovazione tecnologica”.

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso della 22ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese, la rassegna italiana di riferimento per la rigenerazione urbana e il futuro delle città, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu) e organizzata da Urbit. L’evento si svolgerà all’Innovation Center della Fondazione CR Firenze dall’11 al 14 novembre 2025.